„Klimaretter – Lebensretter“ im Gesundheitswesen prämiert

Auch Apotheken können teilnehmen

Der Wettbewerb um die besten Klimaretter des Gesundheitswesens, den das Bundesumweltministerium nun schon in der zweiten Förderperiode unterstützt, geht weiter: „Interessierte Unternehmen und Einrichtungen der Branche jeder Größe und Sparte können beim Klimaretter-Award 2022 dabei sein. Melden Sie sich an“, sagt Daschner laut Pressemitteilung.