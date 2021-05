Das Mückenspray darf in der Freiwahl bleiben

Die Verordnung zur Neuordnung nationaler untergesetzlicher Vorschriften für Biozid-Produkte (Biozidrechts-Durchführungsverordnung – ChemBiozidDV) hat das Ziel, dass – so heißt es in der Einleitung – „die praktische Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 in Deutschland durch flankierende Regelungen verbessert wird“. Letztere enthält Vorschriften insbesondere zur Zulassung und Kennzeichnung von Biozid-Produkten, aber keine konkreten Vorgaben zu deren Verwendung. Die am heutigen Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedete ChemBiozidDV enthält dagegen umfangreiche Vorschriften für die Hersteller von Bioziden, aber auch für alle diejenigen, die entsprechende Produkte abgeben – so auch die Apotheken.

Anforderungen an Sachkunde müssen erfüllt werden

Ein wichtiger Punkt in der Verordnung ist, dass etliche Biozid-Produkte zukünftig nicht mehr in der Selbstbedienung abgegeben werden dürfen. Dazu gehören unter anderem „Rodentizide“ (Produkte zur Bekämpfung von Mäusen, Ratten und anderen Nagetieren durch andere Mittel als Fernhaltung oder Köderung) und „Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden“ (Produkte zur Bekämpfung von Arthropoden, zum Beispiel Insekten, Spinnentiere und Schalentiere, durch andere Mittel als Fernhaltung oder Köderung). Darüber hinaus legt die Verordnung fest, dass diese Produkte nur von einer im Betrieb beschäftigten Person abgegeben werden dürfen, die bestimmte Anforderungen an die Sachkunde erfüllt.