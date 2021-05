Brandenburg verstärkt Kampf gegen Arzneimittelkriminalität

Das Brandenburger Justizministerium erklärt ferner, dass die Errichtung der neuen Schwerpunktstaatsanwaltschaft auch vor dem Hintergrund bevorstehender Strafverschärfungen im Bereich des Medizinproduktestrafrechts erfolge. Als Teil der Umsetzung der internationalen „Medicrime-Konvention“, in der sich die Vertragsstaaten zu einer angemessenen Bestrafung von Straftaten wie der Herstellung gefälschter Medizinprodukte verpflichten, wird nämlich am 26. Mai 2021 das Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz in Kraft treten. Dieses sehe Strafvorschriften mit einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor – und das mache besondere Ermittlungsinstrumente erforderlich, so das Justizministerium.

Die Errichtung der landesweit zuständigen Abteilung in Potsdam unterstreiche die besondere Bedeutung, die die Integrität des Gesundheitswesens für die Brandenburger Justiz habe, erklärte Ministerin Hoffmann. „Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Verlässlichkeit der medizinischen Versorgung ist.“