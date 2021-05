Verschwendung von COVID-19-Impfdosen bei CVS und Walgreens

In den USA hat die Durchimpfung der Bevölkerung gegen COVID-19 in den vergangenen Wochen mächtig Fahrt aufgenommen. Der unabhängige Nachrichtendienst Kaiser Health News (KHN) khn.org hat analysiert, wie effizient der Impfstoff bislang eingesetzt wurde. Dabei stützte er sich auf Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die die Verteilung und Anwendung der Impfstoffe überwachen.

Drei Monate nach Beginn der Corona-Massenimpfungen in den USA verzeichneten die CDC Ende März insgesamt knapp 182.900 verschwendete Impfdosen. Für fast die Hälfte davon war die Apothekenkette CVS verantwortlich und Walgreens für gut ein Fünftel. Insgesamt machten Apotheken fast drei Viertel der den CDC gemeldeten verworfenen Dosen aus. Zusätzlich zu den CDC stellten 33 Staaten und der District of Columbia (DC) KHN weitere Daten zur Verfügung. Sie meldeten mindestens 18.675 zusätzliche Dosen, die in den CDC-Zahlen nicht enthalten sind. Die Zahlen lassen darauf schließen, dass die beiden Apothekenketten mehr Dosen verworfen haben als die Bundesstaaten, US-Territorien und Bundesbehörden zusammen.