Shop Apotheke noch tiefer in den roten Zahlen

Die Shop Apotheke hat am heutigen Donnerstag ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Bereits bei Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse war klar, dass der niederländische Arzneimittelversender seinen Wachstumskurs fortsetzt. Der Konzernumsatz konnte im ersten Quartal 2021 um 22,4 Prozent auf 284 Millionen Euro gesteigert werden. Vom Gesamtumsatz des ersten Quartals 2021 entfielen 45 Millionen Euro auf das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) – das sind 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Shop Apotheke führt das einerseits auf die stark erhöhte Nachfrage nach rezeptpflichtigen Medikamenten im März 2020 als direkte Folge des COVID-19-Ausbruchs in Europa zurück, andererseits auf die in diesem Jahr weitestgehend ausgebliebene Erkältungswelle und nicht zuletzt auf das Rx-Boniverbot in Deutschland.

Beim Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten (OTC) hingegen konnte der Versender seinen Marktanteil steigern – hier scheint im Gegensatz zu den Vor-Ort-Apotheken der Shop-Apotheke das Ausbleiben der Erkältungswelle in diesem Bereich nicht geschadet zu haben. Die Zahl der aktiven Kund:innen ist im Jahresvergleich um über 500.000 auf 6,8 Millionen gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Anstieg um 1,8 Millionen. Man liege damit voll im Plan mit der Gesamtjahresprognose, so Shop Apotheke.