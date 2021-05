Bayer stellt Vertrieb von Bayotensin akut ein

So ist beispielsweise Nifedipin in Form von Adalat® Weichkapseln zur Therapie des akuten hypertensiven Notfalls zugelassen. Für eine rasche Kupierung des entgleisten Blutdrucks muss der Patient die Kapsel zerbeißen und sofort hinunterschlucken. Frühestens nach 30 Minuten darf nachdosiert werden, um extreme Hypotonien zu vermeiden. Nifedipin ist wie Nitrendipin in Bayotensin® akut kontraindiziert bei Angina pectoris oder akutem Myokardinfarkt, da reflektorisch durch die Gefäßselektivität die Herzfrequenz gesteigert werden kann. Außerdem können Patienten mit einer hypertensiven Krise auch Nitroglycerin 1,2 mg als Spray oder Zerbeißkapsel zu sich nehmen – allerdings dann im Off-Label-Use.

Urapidil in einer Stärke von 25 mg kann intravenös verabreicht werden oder auch Clonidin 0,075 mg peroral, subcutan oder intravenös. Urapidil blockiert periphere postsynaptische α 1 -Rezeptoren, die normalerweise eine Vasokonstriktion vermitteln. Clonidin ist als Antisympathotonikum ein Agonist am präsynaptischen α 2 -Autorezeptor und wirkt hemmend auf die Freisetzung von Noradrenalin in den synaptischen Spalt und so blutdrucksenkend. Zusätzlich erhalten die Patienten eine diuretische Behandlung mit dem Schleifendiuretikum Furosemid.