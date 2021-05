Die rechtlichen Aspekte der Cannabisabgabe in der Apotheke

Der Markt für medizinisches Cannabis, der seit 2017 in Deutschland erstattungsfähig ist, steigt von Jahr zu Jahr. Die Verkehrsfähigkeit von medizinischem Cannabis liegt allerdings nur unter engen Voraussetzungen vor. Für die Abgabe in der Apotheke spielen etwa die Form des Bezuges und der Verarbeitung der Cannabisblüten eine wesentliche Rolle. Daneben sind Produkte mit Cannabis und / oder CBD die Trendprodukte in der Apotheke. Die Spannweite reicht von als Nahrungsergänzungsmittel vertriebenen Kapseln, die eine beruhigende Wirkung versprechen bis zu Cannabis-Öl, das als Aroma auf Kissen geträufelt werden soll. In vielen Fällen ist unklar, ob die Produkte überhaupt verkehrsfähig sind und, wenn dies der Fall ist, ob es sich um apothekenübliche Produkte handelt.

Die regulatorischen Anforderungen sind bei der Abgabe von Cannabis und cannabishaltigen Produkten alles andere als einfach. Die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen sind teilweise inkonsistent und wenig nachvollziehbar. Der Vortrag soll die Rahmenbedingungen der Abgabe von Cannabis in der Apotheke beleuchten und etwas Licht ins Dunkel bringen.