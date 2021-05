Sport und COVID-19

Im natürlichen Verlauf von COVID-19 tritt eine Verschlechterung, die eine schwere Infektion anzeigt, häufig etwa eine Woche nach Beginn der Symptome auf. Es gilt deshalb prinzipiell, dass eine Rückkehr zu Bewegung oder sportlicher Aktivität nur nach einer asymptomatischen Periode von mindestens sieben Tagen erfolgen sollte. Jede durchlaufene Phase sollte mindestens eine Woche umfassen. Die Menschen sollten jedoch so lange wie nötig in der Phase bleiben, in der sie sich wohlfühlen. Eine Stunde nach dem Training und am Tag danach sollte auf abnormale Atemnot, abnormale Herzfrequenz, übermäßige Müdigkeit oder Lethargie geachtet werden. Treten diese auf oder zeigen sich nicht die erwarteten Fortschritte, sollte zu einer früheren Phase der Aktivität zurückgekehrt und eventuell ärztlicher Rat eingeholt werden. Das Führen ­eines Tagebuchs über den Trainingsverlauf zusammen mit der RPE-Skala (Borg Rating of Perceived Exertion), etwaigen Stimmungsänderungen und objektiven Fitnessdaten wie der Herzfrequenz kann hilfreich sein, um den Fortschritt zu überwachen.

Die RPE-Skala ist eine subjektive Bewertungsskala, die eingesetzt werden kann, um Menschen bei der Auswahl der Aktivitäten zu unterstützen, die sie in den Phasen zunehmender körperlicher Aktivität ausführen sollen. Die Personen bewerten ihr vollständiges subjektives Gefühl der Anstrengung, einschließlich Atemnot und Müdigkeit, auf einer Skala von 6 (überhaupt keine Anstrengung) bis 20 (maximale Anstrengung).