Lieferfähigkeit von Impfstoffen ist so hoch wie lange nicht

Das Thema Lieferengpässe von Impfstoffen ist ein Dauerbrenner in den deutschen Apotheken. Der Zeitraum für Lieferschwierigkeiten ist sehr variabel, teilweise können Impfstoffe für mehrere Wochen bis hin zu Jahren nicht beschafft werden. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) informiert seit 2015 online regelmäßig über aktuelle Engpässe von Human-Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Die Defektmeldungen beruhen auf Angaben des pharmazeutischen Herstellers. Eine Ausfallmeldung erfolgt dann, wenn die Lieferkette für die Auslieferung mindestens 14 Tage unterbrochen ist, wobei die Bestände im pharmazeutischen Großhandel nicht erfasst werden. Sollte eine Lieferengpassmeldung von Seiten des Zulassungsinhabers zurückgezogen werden, heißt das demnach noch nicht, dass alle Apotheken oder Arztpraxen sofort auf eine beliebige Menge zugreifen können. Zusätzlich werden Impfstoffe in solchen Zeiten aufgrund von Knappheit zurückgehalten, was zur Folge hat, dass die Apotheken nur eine festgelegte Anzahl an Packungen zugeteilt bekommen, obwohl der individuelle Bedarf unter Umständen größer ausfällt. Häufig sind Vorbestellungen möglich, welche dann zu einem späteren, unbekannten Zeitpunkt ausgeliefert werden. Hinzu kommt, dass es aufgrund der Handelskette regional zu Lieferengpässen kommen kann, obwohl gar kein Engpass gemeldet ist oder umgekehrt.1,2