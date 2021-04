Ab 1. Juli: E-Rezepte zunächst in Fokusregion?

Ob vor diesem Hintergrund tatsächlich die Apotheken im Sommer flächendeckend und regelmäßig mit E-Rezepten in Berührung kommen, möchte Friedrich nicht vorhersagen. Vielmehr plädiert er für ein „lang­sa­mes Hoch­fah­ren“ – also das eher vorsichtige Ausrollen des neuartigen, digitalen Verordnungssystems für Arzneimittel. „Ak­tu­ell set­zen wir uns stark da­für ein, dies al­les zu­nächst in ei­nem Fo­kus­ge­biet durch­zu­füh­ren und zu be­gren­zen – mit ei­ner kon­kre­ten Aus­wahl an Apo­the­ken und Arzt­pra­xen“, sagt Friedrich gegenüber der DAZ.

Ein wei­te­res Mo­dell­pro­jekt also, obwohl die E-Rezepte der Regelversorgung ab dann zur Verfügung stehen? Nein, kein Modellprojekt, eher eine Analyse und Evaluation, „in der wir un­ter­su­chen soll­ten, wie sich die Pro­zes­se bei den Ärz­ten und in den Apo­the­ken tat­säch­lich ver­än­dern und wie der Aus­tausch un­ter­ein­an­der über die Pa­ti­en­ten statt­fin­det“, erklärt der ABDA-Experte. Und er hat auch schon einen konkreten Vorschlag für diese Fokusregion „Un­se­res Er­ach­tens nach wäre Ber­lin/Bran­den­burg die idea­le Re­gi­on, weil dort so­wohl ein ur­ba­ner Be­reich vor­han­den ist und man zu­sätz­lich ter­ri­to­ri­al in die Brei­te ge­hen könn­te.“

