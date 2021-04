Söder will COVID-19-Impfungen in Apotheken

Zudem soll schon in dieser Woche in Bayern ein Modellprojekt für Corona-Impfungen in Betrieben starten. In einer Pressemeldung gab das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) am gestrigen Dienstag bekannt, dass gemeinsam mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) zehn unterschiedlich große Betriebe aus Hochinzidenzgebieten und aus allen Regierungsbezirken sowie aus unterschiedlichen Branchen ausgewählt wurden. Im Einzelnen sind dies: Arvena Hotel in Nürnberg, BayWa Münchberg, Brückner Maschinenbau in Siegsdorf, die Fränkischen Rohrwerke in Königsberg, Jopp Automotive in Bad Neustadt, Magnet-Schultz in Memmingen, Mann + Hummel in Marklkofen, Novartis Pharma in Nürnberg, Siemens-Werk in Cham und Wacker Chemie in Burghausen. Der Start sei noch für diese Woche geplant.

Belieferung erfolgt über die Impfzentren

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek betont: „Mehr als einen Monat vor den bundesweit geplanten Betriebsimpfungen stellt Bayern den Betriebsärzten für die Modellprojekte in stark infektionsbelasteten Regionen rund 50.000 Impfdosen unterschiedlicher Hersteller und Impfzubehör zur Verfügung. Der Impfstoff wird über die jeweiligen Impfzentren an die Unternehmen zugeteilt und dort verimpft.“

Bundeswehr unterstützt in Hotspots

Daneben treibt Bayern die Impfquote in Grenzgebieten mit hoher Infektionszahl voran. So verstärkt die Bundeswehr die Impfkampagne am Hotspot Hof. Dort impfen seit dem gestrigen Dienstag Bundeswehrärzte auch in Betrieben, zunächst die Mitarbeiter der 20 größten Unternehmen im Hofer Land. „Wir haben dafür ein Sonderkontingent an Impfstoff zur Verfügung gestellt“, betont Holetschek in der Pressemeldung. Die Bundeswehr hilft schon seit dem 17. April mit einem Sonderunterstützungskommando und Sanitätssoldaten im Impfzentrum in Hof und Helmbrechts. Dadurch werden, heißt es weiter, pro Woche 2.000 Impfdosen mehr verimpft.