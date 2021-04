„Globales Klassenzimmer“ für Studierende der Pharmazie, Chemie und Biologie

Eine Grundlagenvorlesung über die Chemie der Elemente, die jeweils vier Stunden pro Woche umfasst richtet sich unter dem Titel „Firework of Elements“ an Studierende der Pharmazie, Chemie und Biologie. Die Vorlesung findet im Rahmen des Digitalisierungsprojekts „Global Classroom“ statt – ausgerichtet von der Arbeitsgruppe „Bioorganische Chemie“ von Claus Jacob, Professor für Bioorganische Chemie an der Universität des Saarlandes.

Gestartet war das Projekt bereits 2020, nun wird es fortgeführt und erweitert: „Waren im vergangenen Jahr Studierende aus sechs Ländern beteiligt, so haben sich fürs Sommersemester rund 150 internationale Studierende aus 13 Ländern in Europa, Afrika und Asien auf der Online-Lehrplattform angemeldet“, heißt es in einer Mitteilung. Im Sommersemester 2021 nehmen Studierende aus Armenien, dem Gazastreifen, Georgien, Ghana, Griechenland, Marokko, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Pakistan, Polen, Russland und Syrien teil. Das Projekt wird vom Programm „Ostpartnerschaften“ des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) bis Ende 2021 gefördert.

Die englischsprachigen Lehrveranstaltungen im Fach Pharmazie starten am 29. April mit der Einführung in die Vorlesung „Firework of Elements“. Zum Vorlesungsbeginn um 14 Uhr werden die internationalen Studierenden vom Vizepräsidenten für Internationalisierung und Europa, Prof. Cornelius König, begrüßt. Es wird auch eine Einführung in das Projekt „Global Classroom“ geben.