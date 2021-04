Abrechnungsgebühren: ARZ Haan korrigiert nach unten

Die Vergütung der Apotheken für die Belieferung der Arztpraxen mit COVID-19-Impfstoffen ist äußerst knapp bemessen: Für ein Vial erhalten sie 6,58 Euro netto. Der pharmazeutische Großhandel hingegen erhält laut Coronavirus-Impfverordnung vorläufig für jede abgegebene kühlpflichtige Durchstechflasche 9,65 Euro netto plus 1,65 Euro netto für Impfbesteck und -zubehör – das entspricht einem Gesamtbetrag von 11,30 Euro. Je ultra- oder tiefkühlpflichtiger Durchstechflasche ist für die Großhändler sogar eine Vergütung von 11,55 Euro netto plus 1,65 Euro netto vorgesehen, also insgesamt 13,20 Euro.

Ungerecht aus Sicht der Apotheken ist die Tatsache, dass sie diejenigen sind, die die Abrechnung übernehmen und den Großhändlern ihren Anteil an der Vergütung weiterleiten. Denn die Abrechnung über die Apothekenrechenzentren verursacht Kosten. Und einige Wettbewerber – wie das ARZ Haan – hatten ihre Kunden in der vergangenen Woche bereits darüber informiert, dass für die Bearbeitung der Verordnungen eine Bearbeitungsgebühr fällig wird. Pro Beleg sollte den Apotheken eine Extra-Gebühr von 4,80 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt werden. Das entspricht rein rechnerisch der Vergütung der Apotheken für ein Vial. Apotheken, die also aktuell noch vergleichsweise wenige Impfstoffbestellungen für die umliegenden Arztpraxen bearbeiten, würden somit einer unverhältnismäßig hohen Belastung ausgesetzt. Ein Ärgernis, weil bei den Abrechnungsgebühren bisher einzig die Apotheken in die Pflicht genommen werden, und der Großhandel außen vorbleibt, obwohl er aktuell sogar eine deutlich höhere Vergütung erhält.