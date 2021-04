Könnte die Bundesnotbremse das Pharmaziestudium stoppen?

In diesem Fall könnten Universitäten auch keine Laborpraktika umsetzen, doch die Approbationsordnung für Apotheker fordert eben diese. Die Abweichungsverordung von den Approbationsordnungen vom 3. Juli 2020 ermöglicht zwar, Teilübungen der praktischen Laborarbeit in digitaler Form umzusetzen. Aber komplett durch digitale Lehre ersetzt werden, können die Praktika nach dem Gesetz nicht. Daher veröffentlichte der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) am gestrigen Montag ein Positionspapier, dass eine Lösung des Problems fordert.

„Laborpraktika finden in Kleingruppen statt und werden durch einen größten Teil an Online-Alternativen ergänzt, sodass die Präsenzveranstaltungen auf das absolut notwendige Minimum reduziert sind“, so der BPhD. In diesen Kleingruppen werden Abstands- und Hygienemaßnahmen beachtet. Daher fordern die Autor:innen den Gesetzgeber auf, für praktische Lehrveranstaltungen Ausnahmen nach § 2 Abs. 2 der Approbationsordnung für Apotheker zu erlassen. Der BPhD argumentiert, dass der Ausbildung der Heilberufe keine Steine in den Weg gelegt werden dürfen, da junge Vertreter:innen sonst unmöglich das Gesundheitssystem nachhaltig stützen könnten.