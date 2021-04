COVID-19-Impfstoffe: sechs Stunden Haltbarkeit

COVID-19-Impfstoffe gehören als sterile Arzneimittel zu den Parenteralia, eine Herstellung dieser Arzneiform stellt daher hohe Anforderungen an personelle und apparative Voraussetzungen.



Grundsätzlich können sterile Arzneimittel nach zwei Möglichkeiten hergestellt werden. Zu bevorzugen ist dabei eine Herstellung unter Einsatz einer Sterilisation im Endbehältnis, das Arzneibuch fordert für Injektionslösungen einen sogenannten SAL-Wert von 10-6. Dieser Sterility Assurance Level bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, mit der in einer Charge steriler Zubereitungen auch nichtsterile Einheiten vorkommen. Bei den empfindlichen COVID-19-Impfstoffen ist eine Sterilisation im Endbehältnis nicht praktikabel, in solchen Fällen ist auch eine Herstellung unter aseptischen Bedingungen möglich. Um die Sterilität des erhaltenen Produkts sicherzustellen, kommt es dabei aber auf die strikte mikrobiologische Kontrolle aller Herstellungsschritte an. Der SAL-Wert darf höchstens 10-3 betragen, von 1.000 abgefüllten Zubereitungen darf also weniger als eine unsteril sein.