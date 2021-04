Frei von Malaria bis 2025

Malaria gehört mit Masern und Tuberkulose zu den am weitesten verbreiteten Infektionskrankheiten der Welt und tötet jedes Jahr mehr als 400.000 Menschen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kündigt zum Welt-Malaria-Tag am 25. April eine neue Initiative an, mit der 25 Länder bis 2025 malariafrei werden sollen. Darunter sind Thailand, Südafrika und Saudi-Arabien. Schon große Fortschritte haben Länder in der Mekong-Region in Südostasien gemacht: Dort ging die Zahl der Fälle von 2.000 bis 2020 um 97 Prozent zurück.