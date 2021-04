Auch AEP darf nun COVID-19-Impfstoffe an Apotheken liefern

Als es aktuell darum ging, einen Weg zu finden, wie in der Pandemie die COVID-19-Impfstoffe in die Arztpraxen kommen, wollte AEP selbstverständlich mitmachen. „Wir waren von Anfang an bereit“, erklärt Geschäftsführer Dr. Martin Arnegger gegenüber DAZ.online. Und in Bayern, wo die Impfungen in den Praxen eine Woche vorher anliefen als im sonstigen Bundesgebiet, war das Unternehmen auch eingebunden. Bei AEP ging man davon aus, so würde es auch weitergehen, wenn flächendeckend versorgt wird.