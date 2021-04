500 mg Azithromycin Dr. Eberth – 4,4 oder 4,8 Milliliter Lösungsmittel?

Zur Verwirrung war es laut AMK nun gekommen, weil zwei Apotheken berichteten, dass die Menge an Lösungsmittel in der Fachinformation (Stand Juli 2019) mit 4,4 ml angegeben wird, in der Gebrauchsinformation (Stand Januar 2018) hingegen mit 4,8 ml. Dieser Widerspruch lässt sich damit erklären, dass bei den im Handel befindlichen Chargen 19108, 20102 und 20201 die beiliegende Gebrauchsinformation noch nicht umgestellt wurde, also noch 4,8 ml angegeben sind. Die aktuell gültige Fachinformation kann und sollte bereits online eingesehen werden. Denn wer veraltet die 4,8 ml hinzugibt, bei dem werden laut AMK nach Zugabe dieser Menge mehr als die zu entnehmenden 5 ml der fertigen Arzneistofflösung im Vial vorliegen.

Theoretisch besteht also das Risiko einer Minderdosierung, doch die AMK schreibt: „Laut Firma sind hierdurch entstehende Risiken für Patienten, z. B. aufgrund einer Minderdosierung, bislang nicht bekannt geworden.“ Die betroffene Ware werde nicht zurückgerufen.