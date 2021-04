AK Niedersachsen will in sozialen Medien präsent sein und Beiträge zurückzahlen

Im Haushalt 2021 plant die Kammer deutlich höhere Ausgaben für ihren Internetauftritt und die Öffentlichkeitsarbeit. Die Internetseite soll an neue Anforderungen angepasst werden und die Kammer möchte künftig in den sozialen Medien präsent sein. Kammerjustiziarin Dr. Marion Eickhoff erklärte, ein solcher Auftritt sei wegen des veränderten Medienverhaltens nötig, um sichtbar zu sein. Die Geschwindigkeit der sozialen Medien sei wichtig, um Botschaften zum richtigen Zeitpunkt zu platzieren. Das Wahljahr biete eine gute Gelegenheit zum Einstieg. Zunächst sei ein Auftritt bei Facebook geplant, in den nächsten Schritten wolle die Kammer in weitere Kanäle einsteigen. Als Ergänzung zu kurzen Posts seien Blog-Beiträge und Podcasts für detailliertere Informationen geplant. Dafür soll stundenweise eine Internetredakteurin beschäftigt werden.