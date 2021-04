Bottroper Krebspatienten erhielten durchschnittlich deutlich mehr Infusionen

Für die Studie hatten die Epidemiologin Haug und ihr Team 255 Brustkrebspatientinnen sowie 149 Personen mit nicht-soliden Tumoren mit Patient:innen verglichen, die bis zum Therapiebeginn eine ähnliche Erkrankung hatten und ungefähr gleich alt waren. Andere Risikofaktoren, zu denen die Forscher:innen Daten von fünf Krankenkassen auswerten konnten, wurden in der Analyse mit berücksichtigt. Brustkrebspatientinnen der Bottroper Apotheke erhielten im Mittel an 15 Tagen individuell hergestellte Therapien, Vergleichspatientinnen an elf Tagen, ergab die Studie. Bei Patient:innen mit nicht-soliden Tumoren waren es 16 Tage, wenn sie von der „Alten Apotheke“ versorgt wurden, die anderweitig versorgten erhielten an zwölf Tagen Therapien. Im Mittel traten Rezidive bei den Brustkrebspatientinnen rund 2,5 Monate früher auf als in der Vergleichsgruppe.