Die „Apotheke Deutschlands“ sitzt im Süden

Es sind nur einzelne Beispiele aus einer großen Branche: „Baden-Württemberg ist mit seiner Pharmaindustrie die Apotheke Deutschlands“, sagt Ralf Müller, Geschäftsführer des Verbands ChemieBW in Baden-Baden. Mehr als ein Viertel aller Mitarbeiter der Branche deutschlandweit arbeite in hiesigen Betrieben. In Zahlen sind das den Angaben nach rund 40.000 Beschäftigte in 120 Unternehmen. Sie machten im vergangenen Jahr 15,2 Milliarden Umsatz. Die Pharmabranche in Baden-Württemberg habe damit einen Anteil von 37 Prozent nach Beschäftigten und Umsatz in der Chemie- und Pharmaindustrie.

Kleine und mittelständische Unternehmen bilden laut Müller die große Mehrheit, mehr als zwei Drittel der Unternehmen hätten weniger als 500 Mitarbeiter. „Es sind Start-ups aus dem Umfeld der Universitäten genauso wie Traditionsunternehmen – und sie sind in Forschung, Entwicklung, aber auch in der Wirkstoffherstellung und Produktion erfolgreich.“ Die Palette reiche von klassischer Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung über Bio- und Gentechnologie bis zur Herstellung von Generika, also Nachahmerpräparate von zugelassenen Arzneimitteln. „Bundesweit einmalig ist der Schwerpunkt der besonderen Therapieformen wie beispielsweise pflanzliche Arzneimittel oder Homöopathie“, so Müller.