Ofatumumab: erster B-Zell-Antikörper zur Eigenapplikation bei Multipler Sklerose

Dass die Selbstverabreichung mittels Pen funktioniert, hat Novartis in einer Bioäquivalenz-Studie an 296 MS-Patient:innen gezeigt. Sie wurde im Jahr 2020 auf dem ACTRIMS-Kongress (ACTRIMS: Americas Committee for Treatment in Multiple Sclerosis) vorgestellt. Sie stellte die Applikation von 20 mg Ofatumumab mit einem Pen einer Verabreichung per Spritze gegenüber, je in den Bauch oder Oberschenkel. „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass subkutan verabreichtes Ofatumumab eine effektive B-Zell-Depletion mit einem praktischen Autoinjektor-Pen ermöglicht, der eine monatliche Selbstverabreichung zu Hause erlaubt“, schlussfolgern die Wissenschaftler:innen. Novartis greift beim Fertigpen auf ein bewährtes System aus der Schuppenflechte-Therapie (Cosentyx®, Sekukinumab) zurück, den Sensoready®-Pen.