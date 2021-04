Papaya – „Schlankwunder“ und „Vitaminbombe“

Papayas überzeugen durch Aussehen und Geschmack: Das orange bis lachsrote, reife Fruchtfleisch sieht appetitlich aus, hat eine angenehme Konsistenz und schmeckt apart fruchtig-süß. Zum Superfood verklärt wird die Papaya vor allem deshalb, weil sie das zum „Superenzym“ hochgejubelte Papain enthält. Geradezu „bombig“ soll auch der Vitamingehalt reifer Papayas sein. Was ist dran an den Behauptungen?