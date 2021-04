Gesundheitsausgaben im Jahr 2020 auf 425,1 Milliarden Euro geschätzt

Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts sind die Gesundheitsausgaben in Deutschland im Jahr 2020 auf 425,1 Milliarden Euro gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2019 entspräche das einem Plus von 14,3 Milliarden Euro oder 3,5 Prozent. Wie hoch der „coronaspezifische Anteil“ an den Schätzwerten ausfalle, sei derzeit allerdings noch nicht klar, informierte das Bundesamt am Dienstag in einer Pressemitteilung.