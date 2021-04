Corona-Impfstoff über Apotheken und Arztpraxen – wie läuft der Start?

Auch beim Thema Rekonstitution hat sich die Stuttgarter Apotheke viel Mühe gegeben: Bei einer Praxis habe man das ganze Team als Zuhörer:innen gehabt, bei der anderen wurde alles viermal erzählt. Doch das wurde gerne in Kauf genommen: „Das hat man ja nicht so oft, dass einem Ärzte so andächtig lauschen.“ In der Apotheke habe man das Vorgehen bei der Rekonstitution inzwischen selbst so verinnerlicht, dass man es im Schlaf erklären könne, „auch welche Nadel, welche Spritze für welchen Schritt vorgesehen ist“.

Und nicht nur die Apotheke zeigt sich so engagiert. Auch eine große Praxis mit insgesamt 96 Dosen (2 Hausärzte) sei hochmotiviert und gebe richtig Gas. Aber es gebe auch Praxen, die eher nur mitmachen, weil die Patient:innen es unbedingt wollen.