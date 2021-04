Das Osterlamm – die reine Unschuld

Im Alten Testament der Bibel ist es das klassische Opfertier der Juden anlässlich jüdischer Fest- und Gedenktage. Das Blut geopferter Lämmer wurde als Schutzzeichen vor dem Todesengel an die Türpfosten gestrichen – auf Geheiß Gottes. Das Neue Testament berichtet vom Abendmahl, von Jesu Kreuzigung und dessen Auferstehung in der Woche des Pessach-Festes. Damit gerät das geschlachtete Lamm in Zusammenhang mit dem unschuldig und wehrlos am Kreuz gestorbenen Sohn Gottes. Dieser hat geduldig sein Schicksal ertragen – wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das „Agnus Dei“, also das Lamm Gottes, wurde im Christentum zum Symbol für Jesus Christus und für den Sieg über den Tod.