Universität Halle testet Arzneimittellieferung via Drohne

Halle ist nicht die einzige Hochschule, die an einem derartigen Projekt arbeitet. So wird z.B. auch an der Hochschule Anhalt in Bernburg im Studiengang Logistik und Luftverkehrsmanagement ein Konzept für Arzneimittellieferungen an Patienten per Drohne entwickelt. Zudem gibt es bereits Länder wie Ruanda oder Tansania, wo seit 2016 Blutkonserven und lebenswichtige Arzneimittel aus Versorgungszentren in schwer erreichbare und schlecht angeschlossene Gebiete per Drohne geflogen werden.