Hessen: Apotheken sollen auch an Ostern testen

In Hessen sollen Apotheken, die sich an der Testinitiative des Bundes beteiligen, künftig auch an Sonn- und Feiertagen für die Durchführung solcher Tests öffnen dürfen. „Die öffentlichen Apotheken in Hessen werden für die Dauer der durch den Deutschen Bundestag festgestellten Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite von der Verpflichtung zum Schließen außerhalb der Dienstbereitschaft gemäß § 4 Abs. 2 Hessisches Ladenöffnungsgesetz zur Durchführung von Tests in Bezug auf einen direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2-Viren befreit“, heißt es in einer Allgemeinverfügung der Landesapothekerkammer (LAK) Hessen, die DAZ.online vorliegt. Sie soll am 1. April in Kraft treten und gilt somit bereits über die Ostertage.