„Lockdown wäre absolut sinnvoll“

„Es ist ein Tanz auf dem Vulkan“, so Professor Thorsten Lehr, Klinischer Pharmakologe an der Uni Saarbrücken, im DAZ.online-Podcast. Die grassierende hochinfektiöse B.1.1.7-Mutante und gleichzeitig Lockerungen vom Lockdown – das passt nach seiner Einschätzung überhaupt nicht zusammen. Anhand seines entwickelten COVID-19-Simulators lässt sich zeigen, was passiert, wenn beides zusammentrifft.