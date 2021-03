Rabattverträge: Rekord-Einsparungen trotz Corona-Sonderregeln

Die Befürchtungen der Kassen, die lange Leine für die Apotheken werde eine Kostenexplosion nach sich ziehen, hat sich offenbar nicht bewahrheitet: Wie die ABDA am heutigen Montag in einer Pressemitteilung informiert, sparten die Kostenträger im vergangenen Jahr sogar so viel Geld durch die Umsetzung der Rabattverträge ein wie nie zuvor. „Mit 4,966 Milliarden Euro liegen die Minderausgaben leicht über denen des Vorjahres (2019: 4,965 Mrd. Euro)“, schreibt die Standesvertretung. Basis der Berechnungen des Deutschen Apothekerverbands (DAV) sind nach eigenen Angaben vorläufige Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums.

Wer profitiert am meisten?

Den Großteil der Ersparnis von knapp 5 Milliarden Euro teilen sich demnach die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und Ersatzkassen (vdek) mit je 2 Milliarden Euro. Der übrige Betrag entfalle auf Betriebs-, Innungs- und Landwirtschaftskrankenkassen sowie die Knappschaft. „Im Corona-Jahr 2020 haben Lieferengpässe und Lockdowns die sichere Versorgung der Menschen mit lebenswichtigen Arzneimitteln noch schwieriger gemacht als sonst“, sagt DAV-Chef Thomas Dittrich. „Dass sie dennoch gut funktioniert hat, ist auch auf das Aussetzen der strengen sozialrechtlichen Regeln im Umgang mit Rabattarzneimitteln seit Ende April 2020 zurückzuführen.“

Dittrich fordert, die Erleichterungen für die Apotheken auch über das Ende der Pandemie hinaus beizubehalten. „Diese ‚Beinfreiheit‘ ist im Moment an die Fortgeltung der epidemischen Lage gekoppelt, wir brauchen sie aber auch langfristig über die Pandemie hinaus. Dass sie in keiner Weise kostentreibend wirkt, belegt der neue Rekord bei den Rabatteinsparungen.“