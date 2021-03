Kombucha – der prickelnde Pilz

Der Teepilz, aus dem das Getränk entsteht, ist geheimnisumwittert: „Wo er wirklich herkommt, weiß niemand genau.“ Manche Quellen sagen, der koreanische Arzt Kombu habe den japanischen Kaiser damit geheilt, daher der Name Kombucha (japanisch für „Tee des Kombu“). Man liest aber auch, dass „Kombu“ das japanische Wort für „Braunalge“ ist und ein Algentee mit dem Namen Kombucha in Japan seit Jahrhunderten gebräuchlich ist. Von Ostasien aus soll der Teepilz über Russland auf verschlungenen Wegen nach Deutschland gelangt sein, wo man ihn zunächst „Heldenpilz“ taufte. Im 20. Jahrhundert geriet Kombucha durch die Weltkriege hierzulande in Vergessenheit, weil Pilz und Getränk für ihr Gedeihen Zucker brauchen und dieser in Kriegszeiten knapp war. Doch offenbar lebte der Teepilz im Verborgenen weiter und seine „Auferstehung“ folgte, sobald es wieder Zucker gab. Als „Lebenselixier“ und „Heilmittel für alle Krankheiten“ wurde er unter der Hand weitergereicht.