Wer rekonstituiert Comirnaty?

Seit gestern liegt das Organisationsmodell zur Bereitstellung der COVID-19-Impfstoffe in den Arztpraxen vor, das die ABDA, die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Verband des pharmazeutischen Großhandels (Phagro) mit dem BMG abgestimmt haben. Demnach sollen die Praxen wöchentlich Impfstoffe bei den Apotheken ordern können, die diese Bestellung wiederum an den Großhändler weiterleiten, der sie hauptsächlich beliefert. Wenn die Impfstoffdosen in der darauffolgenden Woche in den Apotheken eintreffen, sollen diese sie noch am selben Tag an die Ärzt:innen weiterreichen.