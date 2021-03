ABDA fordert Vergütung pro Dosis statt pro Vial

Für die Apotheken interessant sind vor allem die Änderungen in Bezug auf die Impfungen in den Arztpraxen – schließlich werden sie wie auch der pharmazeutische Großhandel als Lieferweg vorgesehen. Hierfür sollen sie auch vergütet werden. In welcher Höhe genau, lässt der Referentenentwurf noch offen. Er besagt bislang nur, dass Apotheken (analog auch der Großhandel) für den im Zusammenhang mit der Abgabe von COVID-19-Impfstoffen an Arztpraxen entstehenden Aufwand, insbesondere für die Organisation und die bedarfsgerechte Bereitstellung, je abgegebener kühlpflichtiger bzw. ultra- oder tiefkühlpflichtiger Durchstechflasche jeweils einen – unterschiedlichen – Fixbetrag erhalten. Und zwar einschließlich Umsatzsteuer.

Nun hat die ABDA zum Referentenentwurf Stellung bezogen. Darin begrüßt die Standesvertretung, dass Apotheken nun in die Versorgung der Arztpraxen und Betriebsärzte mit COVID-19-Impfstoffen eingebunden werden sollen. Ein solches System habe sich schon bei den Grippeimpfstoffen seit Langem bewährt. Allerdings hat die ABDA noch einige Anregungen.

ABDA will Honorar zuzüglich Umsatzsteuer

Zum Beispiel was die Vergütung betrifft. Dazu schreibt die ABDA: „Wir erachten es als sachgerecht, für den Vergütungsanspruch der Apotheken – ähnlich wie bei den Grippeimpfstoffen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 AMPreisV – auf die Impfdosis und nicht auf die jeweilige Durchstechflasche abzustellen.“ Zur Höhe kann die ABDA angesichts der fehlenden Beträge im Referentenentwurf wenig sagen – sie verweist lediglich auf dem BMG bereits „vorliegende Ausführungen“. Hinsichtlich der Umsatzsteuer pocht sie auf eine Vergütung „zuzüglich Umsatzsteuer“ – dies decke sich mit den einschlägigen Regelungen in der Arzneimittelpreisverordnung.