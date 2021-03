Polypille reduziert Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse

Jährlich sterben etwa 18 Millionen Menschen an den Folgen kardiovaskulärer Erkrankungen, ein Großteil (80 %) davon in Ländern mit geringen oder mittleren Einkommen.3 Bluthochdruck und erhöhte LDL(Low-­Density-Lipoprotein)-Cholesterol-Blutspiegel sind wichtige beeinflussbare Risikofaktoren.4-7 Folglich sollten durch ein zeitgleiches Senken beider Parameter mittels einer Polypille, die Blutdruck- und Lipid-senkende Sub­stanzen enthält, weniger kardiovaskuläre Ereignisse bei Risikopatienten auftreten. Diese Hypothese wurde bisher aber nur selten in großen Studien geprüft.8 Ebenso ist der Nutzen von niedrigdosierter Acetylsalicylsäure (ASS) in der Primärprävention von kardiovaskulären Erkrankungen bisher unklar, während der Einsatz in der Sekundärprävention bereits etabliert ist.9,10