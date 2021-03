GM-CSF als interessanter Angriffspunkt bei schwerem COVID-19

Forscherteams aus ganz Großbritannien, darunter das Imperial College London, die University of Edinburgh und die University of Liverpool, haben gemeinsam herausgefunden, dass nur ausgewählte Merkmale der Zytokinreaktion auf COVID-19 hierfür geeignet zu sein scheinen. Sie gehören zu einem britischen Konsortium von Ärzten und Wissenschaftlern namens ISARIC (International Severe Acute Respiratory Infection Consortium), das sich im Rahmen der ISARIC-WHO-CCP-UK-Studie (International Severe Acute Respiratory and emerging Infections Consortium - WHO – Clinical Characterisation Protocol UK) der klinischen und biologischen Charakterisierung von COVID-19 verschrieben hat. Die prospektive Kohortenstudie an hospitalisierten Patient:innen wird an 258 Krankenhäusern in England, Schottland und Wales durchgeführt. Im Rahmen der Studie entwickelten sie einen pragmatischen Risikoscore zur Vorhersage der Sterblichkeit, den ISARIC-4C-Mortalitäts-Score.