COVID-19-Imfpungen starten nach Ostern schrittweise in Arztpraxen

„Die Devise lautet: Impfen, impfen, impfen“, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am vergangenen Freitag nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsident:innen. Und dafür solle die sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit auch um mehr „deutsche Flexibilität“ ergänzt werden. Sofort in großem Stil mitimpfen können die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie Betriebsärzte und -ärztinnen allerdings nicht, da die verfügbaren Impfstoffmengen erst nach und nach zunehmen werden. Zudem sollen die regionalen Impfzentren der Länder weiterlaufen. Bund und Länder halten aber an dem Ziel fest, im Sommer allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot machen zu können.

Die Anzahl der Impfdosen pro Praxis werde „zu Beginn erst langsam aufwachsen und nur für eine Impfsprechstunde pro Woche bzw. die gezielte Impfung besonders vulnerabler Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen“, heißt es im Bund-Länder-Beschluss. Dabei geht es erst einmal um die Hausarztpraxen. Wenn einmal mehr Impfstoffmengen verfügbar sind, sollen dann auch Fachärzt:innen und Betriebsärzt:innen einbezogen werden können.

Flexible Priorisierung

Die Praxen erhalten ab der 14. Kalenderwoche, also ab Ostermontag, die Menge an Impfstoffen, die die wöchentliche Lieferung an die Länder übersteigt. Die Mengen werden gemäß Bevölkerungsanteil der Länder an die Arztpraxen ausgeliefert und dort routinemäßig verimpft, heißt es. Der Beschluss betont ferner, dass auch für die Impfungen in Arztpraxen die Priorisierung gemäß der Coronavirus-Impfverordnung gilt – sie sei als Grundlage „flexibel anzuwenden“. Zu Beginn sind die Arztpraxen aufgefordert, schwerpunktmäßig immobile Patientinnen und Patienten in der eigenen Häuslichkeit sowie Personen mit Vorerkrankungen, die mit einem hohen Risiko im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion verbunden sind, zu impfen. Weiter heißt es: „Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen pro Woche in der Größenordnung von etwa 20 Impfdosen pro Praxis für ca. 50.000 Hausarztpraxen (1 Mio. Dosen insgesamt) erscheint es sinnvoll, dass zunächst die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte ihre besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten hierzu gezielt einladen. Bei steigenden Impfstoffmengen werden auch die Fachärzt:innen sowie Betriebsärzt:innen entsprechend einbezogen.