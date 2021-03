Lauterbach: „Wir müssen zurück in den Lockdown“

Bei dem Termin zeichnete Lauterbach ein eher düsteres Bild der kommenden Wochen. Die COVID-19-Inzidenz steige wieder exponentiell, sagte er. Und dies sei maximal zu einem Drittel durch die steigende Anzahl der durchgeführten Tests auf SARS-CoV-2 erklärbar. „Die dritte Welle hat bereits begonnen“, betonte der Bundestagsabgeordnete. Sorge bereitet ihm aktuell die britische Virusvariante, die als rund 50 Prozent ansteckender gilt als der Wildtyp. Der R-Wert der Mutante beträgt Lauterbach zufolge ungefähr 1,3. Schon bald werde sie den Wildtyp verdrängt haben. Dann drohe eine Verdopplung der Fallzahlen alle zehn bis 14 Tage. Schon Mitte April sei eine Inzidenz von etwa 200 zu erwarten, warnte der Sozialdemokrat.

Aus seiner Sicht wird Deutschland nicht um einen neuen Lockdown herumkommen. Denn wenn die meisten Älteren geimpft seien, sei zu erwarten, dass bei hoher Inzidenz vor allem Menschen im Alter von etwa 60 Jahren auf den Intensivstationen der Krankenhäuser behandelt werden müssen – und sie überlebten länger als die Hochbetagten. Das führe letztlich dazu, dass wegen der längeren Liegedauer auch mehr Intensivbetten benötigt würden. Es drohe also eine Überlastung der Kliniken.

Lauterbach sprach sich dafür aus, schnell aktiv zu werden. „Wir müssen zurück in den Lockdown“, sagte er. Je früher der Staat reagiere, desto kürzer könne der Lockdown gehalten werden. „Er wird später eh kommen und dann nur umso länger ausfallen“, prophezeit der SPD-Abgeordnete. Um Krankenhauseinweisungen in großer Zahl zu verhindern, rät er dazu, möglichst vielen Menschen, die besonders gefährdet sind, schwere COVID-19-Verläufe zu erleiden, eine Erstimpfung zukommen zu lassen. Denn der Impfstoff von AstraZeneca etwa sei in der Lage, bereits nach einmaliger Applikation Krankenhauseinweisungen zu 95 Prozent zu verhindern. Zudem ließe sich durch systematische Testungen in Schulen und Betrieben der R-Wert um etwa 0,3 bis 0,4 senken.