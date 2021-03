ABDA verteidigt Apotheken: Masken-Vergütung war „keineswegs“ überhöht

Die ABDA wehrt sich gegen einen Bericht der „Tagesschau“, in dem die Autoren die Vergütung der Apotheken für die Ausgabe von Schutzmasken an Risikopatient:innen und Senior:innen als überhöht darstellen. Die Beschaffung habe die Betriebe vor große Probleme gestellt, betont die Standesvertretung. Zudem zeichne allein das Bundesgesundheitsministerium verantwortlich für die Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung, die in dem Bericht kritisiert wird. Lesen Sie hier die Stellungnahme der ABDA im Wortlaut.