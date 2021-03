Rückläufige Iodzufuhr in Deutschland

„Die Zeiten, in denen schwere Iod-Mangelerscheinungen wie der Iodmangelkropf bei Erwachsenen und der mit geistiger Behinderung einhergehende Kretinismus bei Kindern in Deutschland weit verbreitet waren, sind glücklicherweise lange vorüber“, erklärt der BDN (Berufsverband Deutscher Nuklearmedizinier) in einer Pressemitteilung vom 3. März 2021. Seit den 1980er Jahren gelte Deutschland nicht mehr als Iodmangelgebiet. Damals wurde das iodierte Speisesalz eingeführt. Doch aktuell sieht der BDN diesen Status gefährdet. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland seien nicht mehr ausreichend mit Iod versorgt. Es müsse nun dringend über Wege nachgedacht werden, um dem Mangel an Iod entgegenzuwirken, so der BDN.