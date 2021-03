Keine Steuerminderung für DocMorris

Der Fall landete vor den Finanzgerichten. Schon in der ersten Instanz hatte DocMorris keinen Erfolg. Im Jahr 2019 entschied dann der Bundesfinanzhof, den Fall dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen. Er wollte wissen, ob die europäische Rechtsprechung in einem Fall wie dem vorliegenden die Apotheke zur Minderung der Steuerbemessungsgrundlage berechtigt. Falls dies so sein sollte, widerspreche es dann den Grundsätzen der Neutralität und der Gleichbehandlung im Binnenmarkt, wenn eine Apotheke im Inland die Steuerbemessungsgrundlage mindern kann, nicht aber eine Apotheke, die aus einem anderen Mitgliedstaat an die Krankenkasse innergemeinschaftlich steuerfrei liefert?

Nun hat der Europäische Gerichtshof geantwortet – und bereits die erste Frage verneint. Eine in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene Apotheke, die innergemeinschaftliche Lieferungen an die Gesetzliche Krankenversicherung erbringt und zugleich einer bei der betreffenden Kasse versicherten Person einen Rabatt gewährt, kann ihre Steuerbemessungsgrundlage nicht um diesen Nachlass mindern, lautet der Tenor der Entscheidung. In diesem Sinne seien die unionsrechtlichen Vorgaben auszulegen (Art. 90 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem).

Nun geht das Verfahren an den Bundesfinanzhof zurück, der damit eine klare Segelanweisung hat.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 11. März 2021, Rs. C-802/19.