Apotheken dürfen PoC-Antigenschnelltests jetzt auch an Unternehmen abgeben

Die jüngste Neuerung ist heute in Kraft getreten. Gekoppelt an das Bestehen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite wird die Abgabe von In-Vitro-Diagnostika, die für den direkten Nachweis eines Krankheitserregers für die Feststellung einer in § 24 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) genannten Krankheit oder einer Infektion mit einem in § 24 Satz 1 IfSG genannten Krankheitserreger bestimmt sind, an Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes ermöglicht.

Das heißt konkret: Arbeitgeber haben nun die Möglichkeit, Point-of-Care ( PoC)-Antigentests zu erwerben, um diese ihren Beschäftigen im Rahmen eines Testangebots zur Verfügung zu stellen. Zu beachten ist jedoch, dass die Arbeitgeber dann „Betreiber“ eines Medizinprodukts sind. Als solche müssen sich sicherstellen, dass nur Personen die Tests durchführen, die die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung haben und entsprechend eingewiesen sind (§ 4 MPBetreibV).

Die neue Bestimmung in § 3 Abs. 4a Nr. 4 MPAV, die sich in weitere Ausnahme-Empfänger für Schnelltests reiht, wird mit Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach dem im Infektionsschutzgesetz bestimmten Zeitpunkt außer Kraft treten.