Die zwei Seiten des E-Rezeptes

Tiefgreifende Veränderungen der Versorgungsstrukturen werden von der Politik und den Nerds der Gematik billigend in Kauf genommen. Schon jetzt ist klar, dass hier die Hände später in Unschuld gewaschen werden – selbst wenn massenhaft Rezepte verschoben, die in- und vor allem die ausländischen Versender Wege finden werden, das Einlösen der Rezepte zu incentivieren (oder anders gesagt, den Kunden / die Krankenkasse / den Arzt mehr oder weniger legal zu beeinflussen) und bei der nächsten Pandemie die Zahl der Vor-Ort-Apotheken auf die Hälfte gesunken sein wird. Schuld wird der Patient sein, der ja mit seiner App die freie Wahlmöglichkeit hat. Er kann das Rezept löschen, direkt in einer Präsenzapotheke einlösen oder über eine Weiterleiten-Funktion an eine Apotheke seiner Wahl übermitteln. Die ausgewählte Apotheke kann dann den 2D-Code auslesen und beliefert die Verordnung per Versand, per Bote oder direkt. Ganz nach Kundenwusch. Und der Kunde ist König.