Neues zur COVID-19-Impfung

Am heutigen Donnerstag wurde eine erneut überarbeitete Coronavirus-Impfverordnung im Bundesanzeiger verkündet. Sie tritt rückwirkend zum 8. März in Kraft. Unter anderem stellt sie klar, dass nun Personen, die Corona-(Schnell-)Tests durchführen, mit zweithöchster Priorität zu impfen sind. Parallel dazu haben die Gesundheitsminister:innen der Länder Pläne für die Impfung in den Arztpraxen gefasst.