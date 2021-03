COVID-19: Mit der Evidenz Schritt halten

Zudem bringt ein neues Kurzformat die Empfehlungen der S3-Leitlinie auf den Punkt: Durch das Forschungskonsortium CEOsys unter Koordination des Universitätsklinikums Freiburg wurde der „Evidence Brief“ geschaffen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. CEOsys steht für „COVID-19-Evidenz-Oekosystem“ und ist nach eigenen Angaben ein Konsortium aus 20 Universitätskliniken sowie mehreren weiteren Partnerorganisationen. Die Idee dahinter sei es, die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zu den dringendsten Fragen zu Prävention, Behandlung und den Folgen von COVID-19 zu sammeln, ihre methodische Qualität zu bewerten und sie in kompakten Evidenzsynthesen zusammenzufassen. „Soweit es die Evidenzlage zulässt, werden daraus konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, auf die sich Medizin, Politik und Bevölkerung stützen können. Wir klären auf diese Weise aber auch, in welchen Bereichen und für welche konkreten Fragen noch Lücken in unserem Wissen klaffen“, heißt es.

So findet sich auf der CEOsys-Seite nicht nur eine Zusammenfassung für die „S3-Leitlinie zur stationären Behandlung von COVID-19“, sondern auch zur „S3-Leitlinie zu Schulmaßnahmen in der COVID-19-Pandemie“ und zu „Psychische Belastung des Gesundheitspersonals während der ersten Phase der COVID-19-Pandemie“.