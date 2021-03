Hohe PPI-Verordnungsraten rein medizinisch oder demografisch nicht erklärbar

Marschall fügt angesichts der Unterschiede zwischen den Ländern hinzu: „Tendenziell sind die Steigerungsraten in den Bundesländern größer, in denen bislang etwas weniger Magensäureblocker verordnet wurden. Damit nähern sie sich an ein Niveau an, das nach wie vor zu hoch erscheint.“

Zudem fällt der Barmer in ihrer Analyse eine weitere gegenläufige Entwicklung auf. Pro Jahr bekämen die Betroffenen zwar weniger Rezepte, allerdings sei die Zahl der Tagesdosen gestiegen: „Es scheint, dass inzwischen verstärkt die Personen Magensäureblocker verschrieben bekommen, die sie dringend benötigen“, heißt es zur Erklärung. Der kurzfristige und niedrig dosierte PPI-Bedarf würde dann wahrscheinlich verstärkt durch die rezeptfreien Varianten aus der Apotheke abgedeckt.