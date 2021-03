Dämpfer für Ivermectin gegen COVID-19

An Ivermectin als COVID-19-Therapeutikum scheiden sich die wissenschaftlichen Geister. Im April letzten Jahres war es verstärkt in den Fokus des Interesses gerückt, nachdem australische Wissenschaftler:innen beobachtet hatten, dass das Antiparasitikum SARS-CoV-2 in einem Zellmodell innerhalb von 48 Stunden so gut wie vollständig eliminierte. Infolgedessen war es in vielen, vor allem südamerikanischen Ländern mit hohen Infektionszahlen zu einem regelrechten Hype darum gekommen. Verschiedene regionale Gesundheitsministerien und Regierungsbehörden in Peru, Brasilien und Paraguay starteten „Ivermectin-Verteilungskampagnen“ an ihre Bevölkerung. Danach sollen sich regelmäßig starke Rückgänge bei den Fallzahlen gezeigt haben.