8. Westfälisch-lippischer Apothekertag erstmals als Hybrid-Kongress

So ganz wollte die Apothekerkammer Westfalen-Lippe auch in Pandemiezeiten nicht auf Präsenzpublikum verzichten, deshalb findet der 8. Westfälisch-lippische Apothekertag (WLAT) zum ersten Mal als Hybrid-Kongress statt. Kammer- und ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening wird deshalb am 5. und 6. Juni die rund 1.500 erwarteten Teilnehmer:innen des Apothekertages sowohl vor Ort als auch digital zu Hause begrüßen, wie die Apothekerkammer Westfalen-Lippe nun bekannt gab.