Hartmann erhöht erneut die Preise

Hartmann begründet, wie bereits im letzten Jahr, die Preissteigerung mit der COVID-19-Pandemie. In einem Schreiben an die Apotheken informiert das Unternehmen: „Die uns allen bekannte, extrem herausfordernde Situation mit der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen weltweit gestiegenen Nachfrage nach Schutzmaterialien setzt die Beschaffungsmärkte in Asien weiterhin unter Druck: Obwohl Hartmann alles daran setzt, bei einer bestmöglichen Warenversorgung die bestehenden Bezugskonditionen für unsere Produkte in diesem schwierigen Umfeld aufrechtzuerhalten, gelingt dies leider aufgrund weiter gestiegener Herstell- und Rohstoffkosten sowie deutlich komplexerer Logistikketten und -wege nicht überall."

Man habe sich mit viel Umsicht für diesen temporären Zuschlag entschieden, erklärt das Unternehmen. Nach Ende der Coronakrise werde man auf Basis der dann geltenden Beschaffungskosten die Preissetzung erneut bewerten.