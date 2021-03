COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca ist „hochwirksam“

Am „zwischenzeitlich recht ruinierten“ Ruf des AstraZeneca-Impfstoffs hatten auch die Medien ihren Anteil, wie sogar der „Spiegel“ selbstkritisch einräumt. Heute weiß man, dass der AstraZeneca-Impfstoff ähnlich effektiv schützt wie die beiden anderen in Deutschland zugelassenen Impfstoffe. In meinem Podcast mit Professor Dr. Thomas Winckler, pharmazeutischer Biologe an der Universität Jena, frage ich, welche neuen Erkenntnisse man mittlerweile über den AstraZeneca Impfstoff hat und ob er auch gegen die neuen Mutanten wirkt.