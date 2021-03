Impfungen jenseits von Corona

Laut Vollmar sollten Ärzte und medizinisches Personal ältere Patienten dazu ermutigen, sich auch während der Pandemie durch eine Impfung gegen Gürtelrose und andere Erkrankungen zu schützen. Außerdem solle das COVID-19-Impfprogramm systematisch genutzt werden, um Impfstatus von Erwachsenen zu überprüfen. „Mit einem Abstand von 14 Tagen kann die Impfung auch vor oder nach einer COVID-19-Impfung vorgenommen werden“, so Vollmar. „Auch zwischen zwei Einzelimpfungen kann die zusätzliche Vakzination erfolgen, wenn der Abstand eingehalten wird. Die Impfserie kann fortgesetzt werden und muss nicht wiederholt werden.“

In diesem Punkt zeigte sich der Allgemeinmediziner Prof. Jörg Schelling gegenüber seinem Vorredner Vollmar skeptisch. Schelling ergänze das Pressegespräch von Glaxo Smith Kline um seine Einschätzung aus der Praxis. Patienten zwischen zwei mRNA-SARS-CoV-2-Teilimpfungen gegen eine andere Erkrankung zu immunisieren, könnte bei den betroffenen, hochbetagten Patienten Unsicherheit auslösen. Außerdem dürfe nicht riskiert werden, dass Mitarbeiter in den Impfzentren die Impfung zurückziehen, weil sie den Abstand zu einer anderen Impfung als zu gering erachten. Demgegenüber warten Patienten in der Altersgruppe jünger als 79 Jahre regelhaft noch mehr als zwei Wochen auf ihr Impfangebot. Diesen Patienten könnte gut zu einer Grundimmunisierung oder einer Auffrischungsimpfung geraten werden. Schelling ist sich sicher, dass die Pandemie ein guter Anhaltspunkt sei, um Patienten zur Grundimmunisierung aufzuklären. „Noch vor einem Jahr hätten die wenigsten Patienten gewusst, was ein R 0 -Wert oder ein Vektorimpfstoff ist. Durch das breitere Wissen der Öffentlichkeit können Sie transparenter aufklären als sonst und mehr in die Tiefe gehen.“